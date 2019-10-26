Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Будераж Ровенской области. Об этом сообщили в субботу в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"26 октября в 06:00 произошел силовой захват <...> По словам очевидцев, к церкви подъехали несколько автомобилей с молодыми людьми из соседних населенных пунктов. Они выломали металлические двери и захватили религиозные сооружения, принадлежащие общине УПЦ и являющиеся памятником архитектуры", - говорится в сообщении.

В информационно-просветительском отделе подчеркнули, что нападение возглавлял бывший председатель Здолбуновской районной администрации Сергей Кондрачук. Местные жители вызвали полицию и представителей Ровенской епархии УПЦ для выяснения всех обстоятельств.

На данный момент на территории Украины действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь была создана Православная церковь Украины. Поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую структуру канонической.