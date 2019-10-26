Сарадж заявил, что ЛНА атакует Триполи с целью захвата власти в стране

БАКУ, 26 октября. /ТАСС/. Ливия переживает чрезвычайно сложный период, характеризующийся политическим и институциональным расколом, поддерживаемым внешними силами. Об этом, как передает в субботу информационное агентство Algeria Press Service заявил в Баку глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж. Ранее он принял участие в 18-м саммите Движения неприсоединения.

"Ливия живет в условиях чрезвычайно сложного периода, характеризующегося политическим и институциональным расколом, поддерживаемым внешними силами и подпитываемым агрессией [Ливийской национальной армии] в отношении ливийской столицы Триполи с целью свержения легитимности, разрушения политического процесса и захвата власти", - сказал Сарадж.

"Последствия этой агрессии на Триполи - потеря человеческих жизней, волны перемещенных лиц, разрушение сотен домов, больниц, государственного и частного имущества, задокументированные акты насилия, совершенные милициями и расцениваемые международным гуманитарным правом и резолюциями Совбеза ООН как военные преступления, - подчеркнул Сарадж. - Сохранение такой ситуации приведет лишь к гибели еще большего числа ливийцев".

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.

За это время войска Хафтара неоднократно наносили воздушные удары по Митиге и Мисурате, утверждая, что на территории находящихся там воздушных гаваней располагаются пункты управления беспилотниками, которые используются для атак на позиции ЛНА при помощи турецких военных специалистов.