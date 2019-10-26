СМИ: турецкая армия обстреливает пограничные селения на северо-западе провинции Хасеке

ТАСС, 26 октября. Артиллерия турецкой армии ведет огонь по пограничным селениям, расположенным вдоль шоссе Телль-Тамер - Дербасия на северо-западе провинции Хасеке (северо-восток Сирии). Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, под обстрел попали шесть поселков Телль-Сахр, Атыйя, Наддас, Лоуди, Дардара и Джафа. Несколько снарядов упало в Эль-Хамдании, расположенной в окрестностях города Рас-эль-Айн на сирийско-турецкой границе. Сведений о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

Как передает агентство, между турецкими войсками и формированиями сирийской вооруженной оппозиции, с одной стороны, и курдскими отрядами, входящими в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), с другой, вспыхнули боестолкновения на участке фронта между селениями Эт-Тавиля и Лейлан. Они носят ожесточенный характер.

Ранее курдское агентство Firat распространило коммюнике командования СДС, в котором сообщалось, что ее отряды в ходе отражения атак противника "уничтожили 44 наемника, воюющих на стороне турецкой армии". Потери в рядах СДС составили трое бойцов.