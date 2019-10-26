Президент Чили попросил правительство уйти в отставку на фоне протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в субботу попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне охвативших страну социальных протестов.

"Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет", - сказал он в ходе обращения, которое транслировалось в Twitter. Он также сообщил, что, "если обстоятельства позволят, он намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья".

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.

Во вторник Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию.