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Кризис на Украине
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На Украине заявили, что спорившие с Зеленским люди находятся в Донбассе нелегально

Будет проведено разбирательство и дана правовая оценка, отметили в пресс-центре штаба операции

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Группа вооруженных лиц, с которыми в поселке Золотое в субботу общался президент Украины Владимир Зеленский, находится в зоне силовой операции в Донбассе нелегально. Об этом сообщили пресс-центре штаба операции.

"В распространенном в социальных сетях видео президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, общался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами, - сообщили в штабе. - Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил".

В штабе отметили, что законодательство Украины четко устанавливает категории лиц, которые имеют право находиться с оружием в Донбассе. "Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из этих категорий, поэтому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая закон", - подчеркивается в сообщении. В связи с этой ситуацией будет проведено разбирательство и дана правовая оценка.

Как отметили в пресс-службе главы украинского государства, Зеленский в течение двух дней общался с жителями поселка Золотое, в районе которого по достигнутым в Минске договоренностям должно пройти разведение сил и средств сторон конфликта.

"Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможности разведения войск. Понял одно - все хотят мира, все готовы к разведению", - говорится в сообщении.

Зеленский уточнил, что хотел услышать мнение украинцев, ожидающих мира. "Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой, подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае", - добавил он.

Местные жители, по словам Зеленского, сообщили ему о группе вооруженных людей, поселившихся в частном доме на окраине поселка. "Решил пообщаться с ними сам" - продолжил президент. Некоторые моменты разговора президент назвал "эмоциональными". "Однако я готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", - заключил он.

Зеленский в субботу находился в районе Золотого, где общался с представителями одной из украинских националистических организаций, которые выступают против выполнения достигнутых в Минске договоренностей о разведении сил и средств в Донбассе. Глава государства говорил с ними о необходимости завершения процесса разведения сил и требовал убрать оружие. Однако собеседники не достигли взаимопонимания, конец беседы проходил на повышенных тонах.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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