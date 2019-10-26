Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

По итогам саммита Движения неприсоединения в Баку приняты четыре документа

Подробности принятых документов пока не обнародованы

БАКУ, 26 октября. /ТАСС/. Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения (ДН) в субботу завершил работу в столице Азербайджана принятием четырех документов. Среди них - Итоговый документ саммита, Бакинская политическая декларация, Декларация по Палестине, а также документ благодарности и солидарности с правительством и народом Азербайджана.

Подробности принятых документов пока не обнародованы.

В саммите Движения неприсоединения, который проходил в Баку 25-26 октября, принимали участие делегации 158 стран и международных организаций, около 60 стран были представлены на уровне глав государств и правительств. ДН - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время ДН объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях ДН открытого характера. Россия получила этот статус в 1995 году.

Азербайджан будет председательствовать в ДН в 2019-2022 годах.

Теги
Азербайджан
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: колонна американских ВС вернулась в Сирию с территории Ирака
По данным агентства SANA, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС