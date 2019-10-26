Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Британская прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика, в котором нашли 39 тел

Подозреваемый предстанет перед магистратским судом Челмсфорда 28 октября

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Британская прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика, в котором в среду были найдены тела 39 человек. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу полицейским управлением графства Эссекс, 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон обвиняется в действиях, приведших к смерти 39 человек, и совершении других преступлений.

"Он предстанет перед магистратским судом Челмсфорда в понедельник, 28 октября, по обвинению в причинении смерти 39 человек, вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег", - отмечается в документе.

По делу о гибели людей к настоящему моменту четверо подозреваемых задержаны в Великобритании, еще один - в Ирландии. Робинсон, по сообщениям британских СМИ, и вызвал полицейских, обнаружив тела внутри прицепа. Все задержанные подозреваются в действиях, которые привели к смерти 39 человек, и участии в торговле людьми.

В пятницу в полиции подтвердили, что тела, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе (около 30 км от центральной части Лондона), начали доставлять в морг, проводится патолого-анатомическая экспертиза. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Гражданство погибших пока не установлено. В четверг в полиции Эссекса сообщили, что есть основания считать их гражданами Китая, однако посольство КНР пока этого не подтвердило и занимается проверкой информации, полученной от полицейских. Посольство Вьетнама также проверяет наличие у погибших вьетнамского гражданства.

Теги
ВеликобританияИрландия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: колонна американских ВС вернулась в Сирию с территории Ирака
По данным агентства SANA, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС