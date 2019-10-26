WSJ: Помпео лично выступал против поддержки бывшего посла США на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер намерен был в субботу рассказать на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США о том, что госсекретарь Майкл Помпео выступал против поддержки бывшего американского посла на Украине Мари Йованович. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По ее информации, Рикер является давним другом Йованович, в связи с чем он выражал ей поддержку в свете ее отзыва, а также пытался найти на этой почве единомышленников среди других сотрудников Госдепа. Однако, как утверждает источник издания, этому помешал непосредственно Помпео, который настаивал на том, что отставка Йованович была важна лично для президента США Дональда Трампа. Такого же мнения придерживались и другие чиновники Госдепартамента высокого ранга.

Газета указывает, что Рикер в субботу должен был выступить перед членами Комитета по разведке Палаты представителей в рамках процедуры импичмента Трампа. Однако его появлению перед законодателями помешал Госдепартамент. В связи с этим Рикеру выслана повестка, обязывающая его явиться в профильный комитет для дачи показаний.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.