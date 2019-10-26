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Sky: в Ираке за два дня протестов погибли 63 человека

Около 2,6 тыс. пострадали, отмечает Sky News Arabia

ТАСС, 26 октября. По меньшей мере 63 человека погибли, около 2,6 тыс. получили ранения с минувшей пятницы в результате беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака. Как передает в субботу телеканал Sky News Arabia, об этом сообщила правительственная Высшая комиссия по правам человека.

Ранее Agence France-Presse проинформировало о шести погибших в ходе субботних демонстраций в иракской столице и на юге страны. В частности, три манифестанта лишились жизни в городе Эн-Насирия (провинция Ди-Кар) при попытке поджога дома местного чиновника.

После недельного затишья демонстрации возобновились в пятницу в Багдаде и ряде населенных преимущественно шиитами провинций в центральной и южной частях страны. Их участники протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.

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Ирак
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