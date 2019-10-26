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СМИ: турецкие войска атакуют курдов в районе Абу-Расейн в сирийской провинции Хасеке

Турецкая военная колонна вошла в населенный пункт Бэб-эль-Хейр в окрестностях приграничного города Рас-эль-Айна, отмечает агентство SANA

ТАСС, 26 октября. Турецкая армия при поддержке формирований сирийской вооруженной оппозиции начала в субботу атаку на позиции курдских ополченцев в районе Абу-Расейн, расположенном на севере провинции Хасеке. Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, турецкая военная колонна вошла в населенный пункт Бэб-эль-Хейр в окрестностях приграничного города Рас-эль-Айна.

Ранее турецкая артиллерия обстреляла шесть населенных пунктов в Хасеке. В селении Хирбет-Карадж погибли две женщины, сведения о трех раненых поступили из поселка Зеркан.

Агентство Firat передало, что курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), дают отпор турецким войскам и наемникам в окрестностях города Телль-Абъяда на севере провинции Ракка. По его данным, в Мшерфе и Кефифе за сутки курды уничтожили 13 боевиков.

В пятницу, как сообщило в своем коммюнике командование СДС, отряды коалиции при отражении атак противника убили 44 наемника. Потери в рядах СДС составили три бойца.

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СирияТурция
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