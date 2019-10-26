Глава Минэнерго США заявил, что переговоры с Эр-Риядом по атомной программе продвигаются

ТАСС, 26 октября. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что процесс переговоров о заключении атомного соглашения с Саудовской Аравией продвигается. Его слова во время визита в столицу ОАЭ Абу-Даби приводит в субботу агентство Reuters.

"Я думаю, что власти королевства найдут путь для заключения соглашения с Соединенными Штатами", - отметил Перри.

Саудовская Аравия, отмечает Reuters, хочет принять участие в полномасштабной атомной программе, которая бы подразумевала производство и обогащение урана с целью создания атомного топлива. Эр-Рияд должен подписать с Вашингтоном соглашение об использовании в мирных целях атомных технологий для сотрудничества с американскими компаниями в этой сфере. Как передает Reuters, переговоры между США и Саудовской Аравией были непростыми в связи с желанием саудовских властей иметь возможность обогащать уран, а также перерабатывать использованное топливо, что запрещено в рамках данного договора.

В конце июля Перри сообщил, что США настроены вместо России и Китая заключить с Саудовской Аравией соглашение о содействии в мирном освоении энергии атома.

В июне сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что вашингтонская администрация дважды выдавала американским компаниям разрешение на передачу ядерных технологий королевству после вызвавшего бурную международную реакцию убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. Согласно полученной Кейном информации от Минэнерго США, первое разрешение было выдано 18 октября 2018 года, всего через 16 дней после убийства Хашкаджи, а второе - 18 февраля 2019 года.