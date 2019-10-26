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В МИД Ирана уверены, что власти и народ Ирака сумеют справиться с кризисом в стране

Официальный представитель ведомства Аббас Мусави выразил "глубокое сожаление по поводу недавних событий, которые привели к гибели и ранению десятков людей"

ТЕГЕРАН, 26 октября /ТАСС/. Тегеран выражает уверенность, что правительство и народ Ирака сумеют справиться с текущим кризисом в стране. Об этом в субботу заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы уверены, что правительство и народ Ирака смогут справиться с текущими проблемами и двигаться дальше с целью развития страны", - цитирует Мусави пресс-служба МИД Ирана. Он также "выразил глубокое сожаление по поводу недавних событий, которые привели к гибели и ранению десятков людей, а также материальному ущербу".

По словам представителя МИД, "Тегеран поддерживает ясно изложенные требования народа Ирака, а также заявления религиозных авторитетов и премьер-министра страны Адель Абделя Махди". "С момента образования современного Ирака Иран поддерживал правительство и народ этой страны и в критические моменты предоставлял помощь братскому соседнему государству", - отметил он.

В минувшую пятницу в Ираке начались новые акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки. В них погибли 42 человека и порядка 2 тыс. пострадали. Манифестанты вступали в стычки с полицией и штурмовали местные администрации, офисы различных партий и шиитского военизированного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), устраивая там погромы и поджоги. Всего из-за этих действий пострадали более 70 правительственных учреждений, партийных штабов и объектов частной собственности.

Наиболее неспокойной обстановка оставалась в Багдаде и еще семи провинциях: Ди-Кар, Басра, Васит, Майсан, Эд-Дивания, Бабиль и Мутанна. В большинстве из них введен комендантский час, который действует до сих пор.

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