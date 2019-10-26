В Минобороны ФРГ заявили о необходимости альтернативы сочинским договоренностям по Сирии

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что нужна альтернатива договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом она заявила в субботу вечером агентству DPA на полях предвыборного мероприятия в Эрфурте.

"Мы нуждаемся в альтернативе Сочи [сочинским договоренностям]. Над этим работает каждый член правительства ФРГ", - утверждала Крамп-Карренбауэр.

По ее мнению, соглашения президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не могут быть долгосрочным решением.

В начале недели Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой создать международную зону безопасности в Сирии. В четверг она представила свое видение ситуации на встрече глав оборонных ведомств НАТО. В кабмине ФРГ, как и среди союзников по НАТО единой позиции по этому вопросу нет.

22 октября Путин и Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные РФ и Турции приступят к совместному патрулированию.