В Болгарии начались выборы в местные органы власти

СОФИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти начались в Болгарии в воскресенье в 07:00 (08:00 мск). На посты в 1968 местных администрациях претендует 36 251 кандидат от 59 партий и семи коалиций, из них 29 493 человек - на мандаты депутатов.

В стране открыто 11 600 участков для голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, право отдать свой голос на выборах имеют 6 221 901 человек. Больше всего кандидатов на пост мэра города зарегистрировано в Софии - 20 человек, в Пловдиве - 14 и в Шумене - 13.

Кандидат на пост мэра считается выбранным в первом туре, если получит поддержку более 50% голосов избирателей. Если никто из кандидатов абсолютного большинства голосов не наберет, то 3 ноября состоится второй тур голосования, выбирать будут из двух кандидатов, получивших наибольшую поддержку избирателей.

Агитация в день голосования, объявление предварительных данных голосования и социологических опросов до закрытия участков запрещены. Работать над получением данных экзитполов будет восемь социологических агентств, которые смогут представить их в 20:00 (21:00 мск), когда избирательные участки будут закрыты.

Болгарские неправительственные организации зарегистрировали на выборах более двух тысяч наблюдателей. Охрану общественного порядка на избирательных участках обеспечивают 14 000 сотрудников полиции

На последних выборах в местные органы власти, которые проходили в 2015 году, избирательная активность в Болгарии составила 40,83%, в Софии - 17,89%. Для участия в выборах были зарегистрированы 71 партия и три коалиции.