В посольстве США заявили, что консультации по Афганистану в Москве прошли конструктивно

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Переговоры спецпредставителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада с дипломатами из России, Китая и Пакистана, которые прошли в пятницу в Москве, носили позитивный и конструктивный характер. Об этом сообщается в воскресенье на сайте американского посольства в РФ.

"Специальный представитель США по примирению в Афганистане посол Залмай Халилзад провел в пятницу, 25 октября, консультации с российскими и китайскими партнерами, а также с пакистанскими официальными лицами в рамках дальнейших усилий по поддержке стремления афганского народа к прекращению войны и достижению прочного мира. Встречи носили позитивный и конструктивный характер", - говорится в сообщении.

В консультациях принимали участие замглавы МИД России и Пакистана Игорь Моргулов и Мохаммад Эйджаз, а также спецпредставитель Китая Дэн Сицзюнь.

С российской стороны была отмечена необходимость скорейшего возобновления переговоров между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Эти переговоры были начаты осенью 2018 года, причем правительство в Кабуле не принимало в них участия и только оповещалось о результатах. В сентябре 2019 года Халилзад заявил, что принципиальная договоренность о мире с талибами достигнута и предполагает в том числе вывод из Афганистана более 5 тысяч американских военных. Однако после очередного теракта в Кабуле президент США Дональд Трамп отменил встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами "Талибана", после чего переговоры приостановились.