Представитель США и премьер Афганистана выступили за возобновление межафганского диалога

ТАСС, 27 октября. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад, находящийся с визитом в Кабуле, и афганский премьер-министр Абдулла Абдулла выступили за возобновление межафганских переговоров при условии снижения уровня насилия со стороны радикальной группировки "Талибан" (запрещена в РФ).

"Спецпредставитель США Халилзад и глава афганского правительства обсудили возможности возобновления диалога о мире в стране", - отмечается в заявлении пресс-службы афганского премьера, которое цитирует в воскресенье телеканал 1TV. В нем говорится, что стороны "призвали к сокращению актов насилия [со стороны "Талибана"] и объявлению режима прекращения огня для начала межафганских переговоров".

Ожидается, что позже американский эмиссар встретится и с действующим президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Нынешний визит Халилзада в Кабул - первое посещение американским спецпредставителем афганской столицы с момента прекращения переговоров, которые вел Вашингтон с представителями радикального движения.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями "Талибана". Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре этого года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров с талибами.