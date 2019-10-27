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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: сирийская армия находится в 3 км от границы с Турцией

По данным агенства SANA, турецкие войска попытались помешать продвижению сирийских военнослужащих к границе и обстреляли их колонну

ТАСС, 27 октября. Подразделения сирийской армии вошли в воскресенье в четыре поселка на северо-западе провинции Хасеке и находятся сейчас в 3 км от границы с Турцией. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, турецкие войска попытались помешать продвижению сирийских военнослужащих к границе и обстреляли их колонну. Бойцы сирийской армии открыли ответный огонь. О последствиях имевшей место перестрелки агентство сведений не приводит.

Как передает SANA, правительственные силы вошли в населенные пункты Умм-Хармаля, Баб-эль-Хейр, Умм-Ашба и Эль-Асадия, расположенные к юго-востоку от приграничного города Рас-эль-Айн. В субботу войска заняли еще восемь селений вдоль шоссе Телль-Тамер - Рас-эль-Айн.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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