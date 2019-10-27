Полиция в Гонконге проводит операцию по разгону протестующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 октября. /ТАСС/. Полиция в Гонконге применяет слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать группы протестующих, собравшихся в воскресенье на несанкционированную акцию на полуострове Коулун. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

В воскресенье в городе возобновились антиправительственные выступления после нескольких дней затишья. Однако число митингующих заметно поубавилось: на улицы вышли всего несколько сотен человек. Они собрались близ набережной в популярном туристическом районе Шим Ша Цуй и направились в глубь материка.

В ходе шествия отдельные демонстранты в масках устраивали поджоги, возводили баррикады из бамбуковых палок и кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. В частности, беспорядки были отмечены в районе Монгкок, где по соображениям безопасности была закрыта станция метро. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают зачистку улиц от митингующих. В ходе столкновений несколько человек получили ранения.

С начала лета в Гонконге проходят массовые антиправительственные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.