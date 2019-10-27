Экзитпол: левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Левая партия (ЛП) побеждает на выборах в парламент германской федеральной земли Тюрингия, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает второе место. Таковы данные экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков телеканалом ARD.

Основанная в 2007 году ЛП впервые побеждает на региональных выборах в Германии, она набирает около 30% голосов. В 2014 году партия получила 28,2%. АдГ же улучшает свой результат вдвое: ее поддержали примерно 24% избирателей в Тюрингии (10,6% на прошлых выборах).

Коалиционные партии - Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - провалились: ХДС получает только около 22% голосов (33,5% в 2014 году), СДПГ - около 8,5% (12,4% в 2014 году). "Зеленые" набирают примерно 5,5% голосов. Не исключено, что в парламент Тюрингии пройдет также либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), она балансирует на грани пятипроцентного барьера.

Формирование правительства будет непростым

Коалиция Левой партии, СДПГ и "зеленых" во главе с Бодо Рамеловым (ЛП), по всей видимости, не получит большинство, необходимое для продолжения работы земельного правительства. Процесс формирования будущего регионального кабинета министров будет крайне непростым, ведь ранее все так называемые традиционные партии заявили о своем нежелании сотрудничать с АдГ. Христианские демократы Тюрингии во главе с Майком Морингом подчеркнули, что также не будут создавать коалицию с Левой партией.

Рамелов занимает пост земельного премьера с 2014 года, Тюрингия была единственным регионом Германии, где правительство возглавлял представитель ЛП. До него в Тюрингии правили четыре политика из ХДС.

В новом парламенте будет 88 мест. Согласно предварительным данным, ЛП займет в нем 27-28 кресел, АдГ - 22, ХДС - 21, СДПГ - 7-8, "зеленые" и СвДП - примерно по пять. Правом голоса в Тюрингии обладают около 1,7 млн человек. К участию в выборах были допущены 18 партий. Явка составила около 66% (52,7% в 2014 году).

Провал ХДС, по мнению германских политологов, усиливает давление на председателя консервативной партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, личный рейтинг которой остается на крайне низком уровне.