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Курды сообщили, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии

Был уничтожен официальный представитель ИГ Абу Хасан аль-Мухаджир, сообщил командующий СДС Мазлюм Абди

ТАСС, 27 октября. Бойцы курдских отрядов, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), ликвидировали в воскресенье одного из ближайших сподвижников главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом написал в Twitter командующий СДС Мазлюм Абди (Кобани).

Он сообщил, что в ходе проведенной совместно с американскими военными операции в районе Айн-эль-Бейда в окрестностях пограничного города Джераблус на севере Сирии был уничтожен официальный представитель ИГ Абу Хасан аль-Мухаджир, который считался правой рукой аль-Багдади.

Ранее Абди заявил, что убийство главаря ИГ стало "результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами".

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
Сирия
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