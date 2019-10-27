В Белом доме возмутились заголовком на сайте WP, где аль-Багдади назван богословом

ТАСС, 27 октября. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм выразила возмущение в связи с вероятным появлением на некоторое время на сайте газеты The Washington Post статьи, в заголовке которой уничтоженный главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади назван религиозным ученым.

"Нет слов", - написала Гришэм на своей странице в Twitter, прикрепив к своему посту твит бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, опубликовавшего скриншот заголовка издания. "Абу Бакр аль-Багдади, суровый религиозный ученый во главе ИГ, умер в возрасте 48 лет", - говорится в тексте.

На данный момент на официальном сайте WP отсутствует заголовок, размещенный в Twitter Спайсера. Вместо него на главной странице размещена следующая запись: "Абу Бакр аль-Багдади, экстремистский лидер ИГ, умер в возрасте 48 лет".

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.