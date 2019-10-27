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Пакистан запретил пролет через свою территорию самолета с премьером Индии на борту

Ранее Индия обратилась за разрешением Пакистана использовать его воздушное пространство для визитов в третьи страны премьер-министра

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 октября. /ТАСС/. Исламабад запретил самолету премьер-министра Индии пролетать через воздушное пространство Пакистана для визитов в третьи страны. Об этом сообщил в воскресенье министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Как сообщает пакистанский телеканал Aaj такое решение принято "из-за грубых нарушений прав человека", которые, с точки зрения Исламабада, совершаются в индийском Джамму и Кашмире. По этим данным, МИД Пакистана намеревается направить соответствующее письменное уведомление индийской стороне.

Ранее Индия обратилась за разрешением Пакистана использовать его воздушное пространство для визитов в третьи страны премьер-министра.

Ситуация в Джамму и Кашмире обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Соседний Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

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ИндияПакистан
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