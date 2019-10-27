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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

США планировали использовать робота для ликвидации аль-Багдади

Робот должен был преследовать главаря ИГ вглубь тоннеля, отметил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Американские военные планировали использовать робота в ходе операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, однако он не понадобился. Об этом сообщил в воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, под зданием, где находился главарь ИГ, было несколько тоннелей, большинство из которых заканчивались тупиком. В одном из них и укрылся аль-Багдади. "У нас на самом деле был робот, чтобы зайти в тоннель, но мы не задействовали его, потому что мы преследовали его [аль-Багдади] на очень близком расстоянии. Но у нас был робот на всякий случай. Дело в том, что мы опасались, что у него будет пояс смертника, и если мы приблизимся к нему, и он взорвет себя, люди погибнут", - сказал Трамп.

По его словам, робот должен был преследовать аль-Багдади вглубь тоннеля, но события развивались слишком стремительно, и его не стали применять. "Мы не были на 100% уверены в том, что тоннель заканчивается тупиком. Было возможно, что там где-то есть запасной выход вдоль пути, о котором мы не знали. Поэтому мы продвигались очень, очень быстро", - объяснил Трамп.

Он отметил, что вместо робота за главарем ИГ гнались собаки. "Он достиг конца тоннеля, пока наши собаки преследовали его", - рассказал президент. По его словам, в результате никто из американских военных не пострадал, однако ранение получило животное. "Собака была ранена, и ее вынесли оттуда", - сказал он.

В воскресенье Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, американские военные не понесли потерь, тогда как вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАТрамп, ДональдАбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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