NYT: местонахождение главаря ИГ было вычислено в результате допроса одной из его жен

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Информация о местонахождении главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади была получена в результате задержания и допроса летом этого года одной из его жен и посыльного. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источник.

По ее информации, в результате их задержания американским спецслужбам удалось установить приблизительное место дислокации главаря ИГ, который скрывался в "удаленной деревне на северо-западе Сирии". Эти данные позволили руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в сотрудничестве с иракской и курдской разведкой точнее установить местонахождение аль-Багдади, а также направить в этот район шпионов для отслеживания его перемещений.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По словам американского лидера, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.

При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.