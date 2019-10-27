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В США заявили об обеспокоенности нарушениями при подсчете голосов на выборах в Боливии

Соединенные Штаты полагают, что народ Боливии имеет право выбирать своих лидеров путем свободного и справедливого голосования, отметил госсекретарь США Майкл Помпео

ТАСС, 27 октября. Соединенные Штаты выражают беспокойство в связи с нарушениями при подсчете голосов на президентских и парламентских выборах, которые состоялись 20 октября в Боливии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, которое распространила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

"США полагают, что народ Боливии имеет право выбирать своих лидеров путем свободного и справедливого голосования, - говорится в тексте. - Мы глубоко озадачены в связи с нарушениями в процессе подсчета голосов на прошедших в Боливии 20 октября выборах".

Американские власти также призвали в переходный период в Боливии к спокойствию и уважению закона. "Мир следит за тем, чтобы органы управления Боливии и руководители [страны] обеспечили боливийский народ возможностью выражать собственное мнение и волю", - отмечается в заявлении госсекретаря США.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии 20 октября, первые предварительные результаты были обнародованы через четыре часа после закрытия участков. После их публикации экс-президент Карлос Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Действующий президент Боливии Эво Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Во вторник вечером Высший избирательный суд опубликовал новые данные предварительного быстрого подсчета голосов, согласно которым Моралес набрал необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих результатов в стране начались протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Меса заявил, что не признает победу своего соперника в первом туре. Власти Аргентины, Бразилии, Колумбии и США выразили обеспокоенность в связи с "аномалиями" при подсчете голосов.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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В Аргентине закрываются участки для голосования на президентских и парламентских выборах
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