Экзитпол: члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны

СОФИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) лидируют на выборах в местные органы власти в крупнейших городах страны. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, над которыми работали восемь социологических агентств.

В борьбе за пост мэра Софии лидирует действующий градоначальник Йорданка Фандыкова, которая набрала 34,7% голосов избирателей, ее оппонентом во втором туре голосования станет независимый кандидат Майя Манолова (24,6%), которую поддерживает оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП). В Пловдиве во второй тур выходят Здравко Димитров (ГЕРБ, 33,5%) и представитель коалиции "Союз за Пловдив" Дани Каназирева (20,8%). В Варне шанс победить в первом туре имеет Иван Портных (ГЕРБ), набирающий 49,5% голосов избирателей, у представителя БСП Анелии Клисаровой - 16,1%.

В Бургасе и Велико Тырново кандидаты ГЕРБ побеждают уже в первом туре - Димитр Николов и Даниел Панов набирают около 60% голосов избирателей.

Лидер ГЕРБ, премьер-министр Бойко Борисов отметил важность победы, особенно в столице страны. "Уверенная победа означает стабильность управления. Нам необходимо завершить крупные инфраструктурные проекты. Результаты [выборов] гораздо лучше, чем мы ожидали. Поздравляю всех, кто работал над этими выборами", - заявил глава правительства.

В свою очередь председатель избирательного штаба БСП Кирил Добрев обратил внимание на прогресс партии по сравнению с результатами предыдущих выборов. "БСП возвращается в местную власть, мы получили в два раза большую поддержку партии, чем было в 2015 году. Предварительные результаты БСП - участие во втором туре в 15 областных городах, в некоторых из них мы - первая политическая сила", - подчеркнул он. По словам Добрева, неубедительные результаты ГЕРБ в районах, где партия обычно пользуется сильной поддержкой, - "ясный знак того, что граждане ищут перемены".

На посты в 1968 местных администрациях в Болгарии претендует 36 251 кандидат от 59 партий и 7 коалиций, из них 29 493 человек - на мандаты депутатов. В стране было открыто 11 600 участков для голосования. Кандидат на пост мэра считается выбранным в первом туре, если получит поддержку более 50% избирателей. Если никто из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов, то 3 ноября состоится второй тур голосования, выбирать будут из двух кандидатов, получивших наибольшую поддержку.