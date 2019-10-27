Президент Ирака не исключил "перенастройки" отношений с Россией и Ираном

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу Axios рассказал о неуверенности в Соединенных Штатах как в союзнике и не исключил возможную готовность "перенастроить" отношения Багдада с другими странами, в том числе с Россией и Ираном.

"Союзники США обеспокоены относительно надежности Соединенных Штатов", - приводит Axios слова президента.

Как отмечает портал, в ходе интервью, говоря об отношениях с Вашингтоном, Салех несколько раз использовал слова "перенастроить" и "переосмыслить", не исключив при этом, что уход американских сил с Ближнего Востока может привести к такой перенастройке в сторону России и Ирана. "Конечно, в этом районе много действующих лиц. Я не из тех, кто идет и [говорит] американцам или русским: "Если ты не сделаешь это для меня, я пойду в другую сторону". [Однако] нам нужно подумать о наших приоритетах, я очень четко давал это понять", - сказал он.

Салех, который ранее занимал должность премьер-министра Иракского Курдистана, обеспокоен намерением США покинуть Сирию, оставляя курдов и увеличивая потенциальную опасность возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "Я обеспокоен из-за этнической чистки. Это была история, трагическая история курдского народа, это опасно и трагично", - сказал президент Ирака.

Он также добавил, что беспокойство у него вызывает ситуация в отношениях между США и Ираном. По мнению Салеха, Ирак не может позволить себе выбирать для себя какую-либо сторону в подобном конфликте. "Иран является нашим соседом <...> И мы не можем желать Ирану плохого - это не в наших интересах <...> США - [наш] важный союзник и партнер. Мы хотим, чтобы так продолжалось, также мы определенно не хотим, чтобы использовалась наша территория", - пояснил Салех.