В США умер рекордсмен по выслуге лет среди конгрессменов-афроамериканцев

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Бывший член Палаты представителей США демократ Джон Коньерс умер в возрасте 90 лет. Как сообщило в воскресенье Национальное общественное радио США, он проработал в Конгрессе более 50 лет - дольше любого другого законодателя-афроамериканца.

Коньерс с 1965 года представлял в нижней палате американского законодательного органа штат Мичиган. Будучи активным борцом за права темнокожего населения страны, он в течение долгих лет он добивался принятия закона, благодаря которому день рождения Мартина Лютера Кинга - лидера движения за гражданские права афроамериканцев - стал в США национальным праздником.

О своей отставке Коньерс объявил в декабре 2017 года в связи с выдвинутыми против него обвинениями в сексуальных домогательствах к сотрудницам, работавшим в его аппарате, а также в использовании бюджетных средств для выплаты компенсаций женщинам, пострадавшим от его действий. Сам Коньерс эти обвинения в свой адрес отвергал.

Рекорд по продолжительности работы в Конгрессе среди всех американских законодателей принадлежит однопартийцу Коньерса Джону Дингеллу - 59 лет и 21 день. Дингелл умер минувшей зимой на 93-м году жизни.