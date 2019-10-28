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Пленум правящей Компартии Китая обсудит в Пекине меры по улучшению управления страной

Участники пленума также могут затронуть и ситуацию вокруг Гонконга, где с лета продолжаются антиправительственные выступления

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Меры по совершенствованию партийно-государственного управления будут находиться в центре внимания открывающегося в понедельник четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва. Решение о его проведении 28-31 октября приняло на своем заседании в пятницу Политбюро ЦК КПК, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Пленум обсудит, как поддержать и улучшить систему социализма с китайской спецификой, модернизировать китайскую систему управления, исходя из общей цели углубления всесторонней реформы", - говорится в сообщении ТВ. По его данным, на пленуме, который проходит за закрытыми дверями, запланирован отчет о работе Политбюро ЦК КПК со времени прошлого пленума (февраль 2018 года).

На предыдущих трех пленумах ЦК КПК 19-го созыва в центре внимания были повышение качества партийного управления, борьба с коррупцией, развитие верховенства права.

"При переходе Китая от высоких темпов развития к развитию с упором на высокое качество 4-й пленум ЦК КПК, как ожидается, обнародует новые меры по улучшению китайской системы и возможностей управления, чтобы лучше отвечать запросам развития в новую эпоху", - пишет в понедельник газета China Daily.

Наблюдатели полагают, что участники пленума затронут и ситуацию вокруг Специального административного района КНР - Гонконга, где с лета продолжаются антиправительственные выступления с участием студентов. Возможно, будет рассмотрен ход переговоров по торговым вопросам с США, другие крупные вопросы международной повестки, непосредственно затрагивающие интересы Китая.

Итоги пленумов ЦК КПК по традиции оглашаются в тщательно отредактированном сообщении для печати после его завершения.

Теги
Китай
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