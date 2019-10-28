Анкара сообщила о гибели турецкого военного в районе Рас-эль-Айна

АНКАРА, 28 октября. /ТАСС/. Турецкий военнослужащий погиб в результате столкновений с курдскими формированиями "Силы народной самообороны" в районе сирийского города Рас-эль-Айн, расположенного на границе с Турцией. Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Турции.

"26 октября 2019 года наши подразделения проводили наблюдательные действия в районе Рас-эль-Айна в рамках операции "Источник мира" и попали под огонь террористов Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". Несмотря на усилия врачей, один из наших солдат погиб от полученных ранений 27 октября 2019 года", - говорится в коммюнике.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.