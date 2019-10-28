Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Al Jazeera: число погибших в ходе акций протеста в Ираке превысило 70

Ранее сообщалось о 63 жертвах

ТАСС, 28 октября. 74 человека погибли с минувшей пятницы в ходе демонстраций в Багдаде и нескольких провинциях Ирака. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракскую Высшую комиссию по правам человека.

По ее сведениям, в ходе акций протеста около 3600 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее комиссия сообщала о 63 погибших и около 2600 пострадавших.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. После недельного затишья в минувшую пятницу демонстрации возобновились как в Багдаде, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны, населенных преимущественно шиитами. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти.

Теги
Ирак
Реклама на ТАСС
Вывод войск США из Сирии
СМИ: около 500 американских военных вернулись из Ирака на базу на севере Сирии
Они недавно были эвакуированы из Сирии в Ирак
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС