Al Jazeera: число погибших в ходе акций протеста в Ираке превысило 70

ТАСС, 28 октября. 74 человека погибли с минувшей пятницы в ходе демонстраций в Багдаде и нескольких провинциях Ирака. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракскую Высшую комиссию по правам человека.

По ее сведениям, в ходе акций протеста около 3600 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее комиссия сообщала о 63 погибших и около 2600 пострадавших.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. После недельного затишья в минувшую пятницу демонстрации возобновились как в Багдаде, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны, населенных преимущественно шиитами. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти.