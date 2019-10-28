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Силы обороны Эстонии утверждают, что российский самолет нарушил границу республики

В Таллине сообщили, что принадлежащий МВД РФ самолет ТУ-154 без разрешения вошел в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо и провел там менее минуты
Самолет Ту-154 Марина Лысцева/ТАСС, архив
Описание
Самолет Ту-154
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

ТАЛЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Российский самолет Ту-154 якобы вторгся в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо. Об этом в понедельник сообщил агентству BNS пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны.

По его версии, в минувшую пятницу, 25 октября, принадлежащий МВД РФ самолет ТУ-154 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел там менее минуты. Транспондер самолета был включен, план полета отсутствовал, утверждает ведомство. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и передал ему соответствующую ноту, говорится в сообщении.

Теги
ЭстонияРоссия
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