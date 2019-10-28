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Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите АЭС

Соответствующее заявление он сделал по итогам знакомства с докладом силовых структур о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, реагируя на размещение американских войск в Литве, заявил в понедельник о необходимости подумать о более серьезной наземной защите АЭС.

Соответствующее заявление он сделал по итогам знакомства с докладом силовых структур о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложениями по реагированию на них.

"Мы там [около АЭС] создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением - "Тор-М2" [зенитный ракетный комплекс] - недавно закупили и перебросили туда, наши военные владеют этим оружием в совершенстве", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

При этом заявил, что надо подумать "и о более серьезной наземной защите АЭС". Лукашенко при этом выразил уверенность, что в Литве понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то "мало не покажется" по обе стороны границы. "Вот это надо иметь в виду", - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от БелАЭС. "Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет. Поэтому надо быть поаккуратнее", - предупредил белорусский лидер.

Доклад главе государства подготовили государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов.

Повестка встречи

В октябре в Литву был переброшен батальон Вооруженных сил США, в составе которого около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Подразделение размещено на полигоне в Пабраде, что в 15 км от белорусской границы.

22 октября госсекретарь Совбеза Станислав Зась сообщил, что Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с республикой бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитва
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