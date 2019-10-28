США расширят санкции в отношении Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширят санкции в отношении Ирана. Об этом заявил в понедельник глава Министерства финансов США Стивен Мнучин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

"Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег", - приводит Reuters слова Мнучина. "Мы продолжим активизироваться [в этой области] еще и еще", - сказал глава Минфина.

Нетаньяху, обращаясь к Мнучину, заявил, что "Иран является реальной угрозой миру на Ближнем Востоке". "Я призываю Соединенные Штаты ввести дополнительные санкции (в отношении Ирана - прим. ТАСС)", - цитирует высказывания премьера государственное израильское радио Kan.

Мнучин в ответ отметил, что "только что пришел с очень продуктивного рабочего обеда" с командой Нетаньяху. "Она [команда израильского премьера] дала нам ряд особых идей, которые будут изучаться", - продолжил он.

Мнучин прибыл в понедельник в Израиль вместе со старшим советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Во вторник, по данным газеты The Jerusalem Post, американская делегация направится из Израиля в Саудовскую Аравию, где примет участие в конференции по экономике в Эр-Рияде.