Госбюро расследований Украины возбудило два дела в отношении юриста Портнова

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило два дела в отношении бывшего первого замруководителя администрации президента страны юриста Андрея Портнова. Об этом сообщила в понедельник экс-депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол.

"Мне поступили еще два письма от ГБР, что бюро начало досудебное расследование по моим заявлениям о преступлениях Портнова. А именно - создание преступной организации для узурпации власти", - написала она в Facebook.

По словам Черновол, речь идет о "финансировании и других услугах (в частности, "лояльность" судей), предоставленных Портновым [президенту Украины Владимиру] Зеленскому с целью назначения своих людей на ключевые государственные должности, в том числе назначение Андрея Богдана в офис президента". Второе дело, сообщила она, - это "злоупотребление служебным положением во времена режима Януковича, в частности, давление на суды Портновым на посту руководителя судоустройства администрации президента с целью принятия ими решений в интересах одной коммерческой структуры".

На прошлой неделе Черновол сообщала о том, что ГБР начало досудебное следствие в отношении Богдана и Портнова, хотя ранее бюро отказывалось возбуждать дела.