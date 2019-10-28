Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Румынии проголосует за новый состав правительства 4 ноября

Планируется, что в кабинете будет 16 министерств

БУХАРЕСТ, 28 октября. /ТАСС/. Палата депутатов и Сенат Румынии проведут голосование по составу и программе нового правительства 4 ноября. Об этом сообщило в понедельник агентство Agerpres.

После отставки социал-демократического правительства во главе с Виорикой Дэнчилэ президент Клаус Йоханнис поручил сформировать кабмин лидеру Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовику Орбану. Назначенный премьер 24 октября внес в парламент список членов нового правительства и программу правления.

Орбан предлагает назначить вице-премьером Ралуку Туркан, министром иностранных дел Богдана Ауреску, министром национальной обороны Николае Чуку, министром юстиции Кэтэлина Предою. Всего в предлагаемом кабинете будет 16 министерств. Программа правления включает, в частности, пересмотр законодательства в области правосудия.

Для утверждения состава кабинета необходима поддержка по крайней мере 233 депутатов и сенаторов из 465. Орбан, который ведет с парламентскими политическими партиями переговоры о поддержке его будущего кабинета, сообщил, что в настоящее время располагает 225 голосами. Социал-демократическая партия и партия "Про-Румыния" заявили, что будут голосовать против правительства Орбана.

Теги
Румыния
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Столкновения между СДС и бойцами вооруженной оппозиции Сирии зафиксированы у Рас-эль-Айна
По данным SANA, боевые действия ведутся в двух деревнях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС