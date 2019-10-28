Парламент Румынии проголосует за новый состав правительства 4 ноября

БУХАРЕСТ, 28 октября. /ТАСС/. Палата депутатов и Сенат Румынии проведут голосование по составу и программе нового правительства 4 ноября. Об этом сообщило в понедельник агентство Agerpres.

После отставки социал-демократического правительства во главе с Виорикой Дэнчилэ президент Клаус Йоханнис поручил сформировать кабмин лидеру Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовику Орбану. Назначенный премьер 24 октября внес в парламент список членов нового правительства и программу правления.

Орбан предлагает назначить вице-премьером Ралуку Туркан, министром иностранных дел Богдана Ауреску, министром национальной обороны Николае Чуку, министром юстиции Кэтэлина Предою. Всего в предлагаемом кабинете будет 16 министерств. Программа правления включает, в частности, пересмотр законодательства в области правосудия.

Для утверждения состава кабинета необходима поддержка по крайней мере 233 депутатов и сенаторов из 465. Орбан, который ведет с парламентскими политическими партиями переговоры о поддержке его будущего кабинета, сообщил, что в настоящее время располагает 225 голосами. Социал-демократическая партия и партия "Про-Румыния" заявили, что будут голосовать против правительства Орбана.