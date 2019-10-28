Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Джонсон даст ответ на предложение ЕС отсрочить Brexit, изучив все детали

Ранее послы стран Евросоюза решили одобрить запрос Лондона на третью отсрочку даты Brexit

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даст ответ на предложение ЕС об отсрочке Brexit, изучив все детали документа, согласованного в понедельник в Брюсселе послами 27 стран - членов Евросоюза. Об этом заявил представитель премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство Reuters.

"Премьер-министр даст ответ, детально изучив поступившее предложение", - сказал представитель Джонсона.

Как заявил в понедельник в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск, послы стран ЕС решили одобрить запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit - до 31 января 2020 года. По словам Туска, это "решение будет официально оформлено письменной процедурой".

По данным телеканала Sky News, договоренность об отсрочке, которую Брюссель предложит Лондону, содержит пункт о "гибких сроках" Brexit. В том случае, если стороны смогут быстро ратифицировать все документы, необходимые для выхода королевства из состава ЕС, Brexit можно будет осуществить 30 ноября или 31 декабря.

Так называемый закон Бенна, принятый британским парламентом в сентябре, обязал Джонсона против его воли попросить ЕС о новой отсрочке Brexit. Закон также обязывает главу британского правительства принять предложение ЕС, если Брюссель будет согласен на отсрочку.

В понедельник вечером Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьер-министра, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки британского правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдBrexitДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади
Американский лидер назвал изумительной работу разведки и военных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС