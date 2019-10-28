Зеленский сменил руководство Киевской областной администрации

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Киевской областной государственной администрации, подписав в понедельник соответствующие указы, которые опубликованы на официальном сайте главы государства.

Так, согласно документам, президент уволил Михаила Бно-Айриана с должности главы Киевской областной госадминистрации согласно поданному заявлению. Другим указом на эту должность назначен Алексей Чернышев, 42-летний уроженец Харькова, крупный предприниматель и инвестор.

Бно-Айриан занимал пост главы Киевской области с 10 июля.