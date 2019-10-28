Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский сменил руководство Киевской областной администрации

Президент Украины назначил на должность главы Киевской областной госадминистрации Алексея Чернышева

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Киевской областной государственной администрации, подписав в понедельник соответствующие указы, которые опубликованы на официальном сайте главы государства.

Так, согласно документам, президент уволил Михаила Бно-Айриана с должности главы Киевской областной госадминистрации согласно поданному заявлению. Другим указом на эту должность назначен Алексей Чернышев, 42-летний уроженец Харькова, крупный предприниматель и инвестор.

Бно-Айриан занимал пост главы Киевской области с 10 июля.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади
Американский лидер назвал изумительной работу разведки и военных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС