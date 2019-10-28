СМИ: парламент Ирака проголосовал за создание комитета по изменению конституции страны

ТАСС, 28 октября. Совет представителей (парламент) Ирака принял решение о формировании комитета по изменению конституции страны и проголосовал за отмену всех привилегий государственных чиновников. Об этом в понедельник сообщил телеканал As Sumaria.

Депутаты иракского парламента проголосовали за "создание специального комитета, в котором должны быть задействованы представители всех фракций, по внесению изменений в конституцию страны". Свои предложения комитет должен представить Совету представителей в течение четырех месяцев.

Иракские парламентарии также приняли решение о роспуске местных советов во всех провинциях. До проведения новых выборов курировать местные органы исполнительной власти будут непосредственно депутаты парламента страны.

Кроме того, депутаты проголосовали за лишение привилегий всех государственных чиновников трех ветвей власти, включая высших руководителей законодательных, исполнительных и судебных органов.

Решения Совета представителей Ирака последовали на фоне массовых протестных акций, которые охватили многие иракские провинции. Выступления начались в начале октября и повторились несколько дней назад в столице Ирака в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, а также южных регионах страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В общей сложности за минувший месяц жертвами беспорядков в Ираке стали более 150 человек, несколько тысяч пострадали.