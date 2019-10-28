Сторонники и противники переименования Московского проспекта в Киеве подрались в суде

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Противники и сторонники переименования в Киеве Московского проспекта и проспекта Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича устроили в понедельник потасовку в столичном суде.

Как сообщает издание Theinsider.ua, драка произошла в зале заседаний 6-го Апелляционного административного суда, который рассматривает апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании. Националисты во главе с депутатом Киевсовета от партии "Свободы" Владимиром Назаренко сцепились с охраной правозащитницы Елены Бережной, которая добивается восстановления советских названий.

Решение переименовать Московский проспект в проспект имени лидера боевиков Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, а проспект Ватутина в проспект гауптштурмфюрера войск СС, главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича (ОУН - УПА запрещены в России) горсовет Киева принял в 2016 и 2017 годах соответственно. Однако позже две общественные организации "Еврейская правозащитная группа" и "Ветераны труда - дети войны" добились через суд восстановления прежних советских названий. При этом судья мотивировал свое решение "общественными интересами". После этого горсовет Киева и ряд националистических партий со своей стороны подали апелляцию на это решение.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить так называемую политику декоммунизации. С этой целью в 2015 году был принят соответствующий закон. В стране начался процесс переименования всех топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стало переименование Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

Власти Киева не стали исключением Московская площадь уже получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города вообще не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Тем не менее Московский проспект и проспекта Ватутина пока по-прежнему носят свои советские названия из-за затянувшегося судебного процесса.