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Арестованные в Марокко террористы готовили атаки на экономические объекты

К настоящему моменту арестовано уже семеро человек, связанных с организацией "Исламское государство"
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Описание
Штаб-квартире ЦБСР в Сале
© Первин Мамед-заде/ТАСС
Мотоцикл, лодка, средства для плавания и другие вещи ячейки ИГ
© Первин Мамед-заде/ТАСС
Ножи, изъятые силовиками у членов ячейки ИГ
© Первин Мамед-заде/ТАСС
Оружие, боеприпасы и другие вещи, изъятые на месте ареста членов ячейки
© Первин Мамед-заде/ТАСС
Химические вещества, изъятые у членов ячейки
© Первин Мамед-заде/ТАСС

САЛЕ /Марокко/, 28 октября. /ТАСС/. Группа террористов, арестованная 25 октября в ряде районов Марокко, готовила атаки на морские и экономические объекты страны. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции Абдельхак Хийям, директор Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) - силового ведомства, созданного в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма.

По его словам, к настоящему моменту арестовано уже семеро террористов, связанных с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Силовики схватили их в ходе серии операций в крупнейшем городе Марокко - Касабланке, а также в двух населенных пунктах на севере страны - Уаззане и Шефшауэне.

Как отметил Хийям, речь идет о "весьма опасной террористической ячейке, которая планировала осуществить серию атак против объектов инфраструктуры и стратегических объектов, включая морские и экономические объекты страны, после изучения и проведения наблюдений за выбранными целями".

Вместе с тем Главное управление национальной безопасности Марокко ищет еще одного члена нейтрализованной ячейки - выходца из Сирии, который, как полагают спецслужбы, был вовлечен в подготовку террористических атак. Силовики в настоящее время составляют фоторобот злоумышленника, сотрудникам наземных, воздушных и морских пограничных пунктов дан приказ его арестовать.

Среди арестованных членов ячейки оказались, в частности, трое инструкторов по плаванию, сотрудник частного охранного предприятия и безработный. Основная база злоумышленников располагалась в доме в населенном пункте Тамарис II (южнее Касабланки).

Опасный арсенал

Перед входом в зал для пресс-конференций сотрудники ЦБСР разложили на столах оружейный арсенал, снаряжение и различные вещи, изъятые сотрудниками марокканских спецслужб во время обысков в ходе операций.

Среди приобщенных к следствию предметов оказалось огнестрельное (винтовки и пистолеты) и холодное оружие (ножи, тесаки, топоры), боеприпасы, компьютеры, рации, телефоны, спецодежда, бинокли, электрические фонари, гидрокостюмы, ласты, подводные очки, наручники, компасы, флаги ИГ, пачки денег, а также мотоцикл и маленькая надувная лодка. Как поясняли представители антитеррористического ведомства, члены ячейки основательно и тщательно готовились к совершению атак.

Особое внимание прессы привлекли пакеты и колбы, в которых содержались в сухом виде некие химические вещества светло-зеленого и серого цвета. Как ранее отметили в ЦБСР, они могли быть использованы для изготовления взрывчатки.

По данным следствия, главарь ячейки и двое его сообщников записали видео, на котором присягнули на верность лидеру ИГ, угрожали совершить теракты на территории Марокко.

Пресс-конференция Хийяма прошла в штаб-квартире ЦБСР в Сале (ближайший пригород Рабата) в присутствии многочисленных марокканских и иностранных журналистов.

ЦБСР подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на Бюро возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.

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