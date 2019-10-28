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Акции протеста во Франции

Активисты "желтых жилетов" накануне годовщины движения потребовали встречи с Макроном

Активисты хотят "обсудить многочисленные злоупотребления властью со стороны полиции"

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Активисты движения "желтых жилетов" потребовали встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном накануне годовщины первых манифестаций движения. Об этом в понедельник в своем Twitter сообщила одна из авторов послания Присцилла Людовски.

"В течение почти года в рамках движения мы боремся против социального неравенства и налогов, против любой формы дискриминации и за социально-справедливые экологические реформы", - говорится в послании. Авторы документа считают необходимым "провести встречу с президентом Франции", чтобы "обсудить многочисленные злоупотребления властью со стороны полиции".

Представители движения намерены вручить Макрону "манифест "Настоящих дебатов", собравший 1 млн подписей, в котором содержатся 59 ценных предложений". Они направлены на "глубокую трансформацию политической системы", "укрепление государственной службы", "налоговую справедливость".

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому протестующие стали надевать светоотражающие желтые жилеты автомобилистов.

Первая акция собрала 282 тыс. участников. С тех пор их число снижалось. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.

В минувшую субботу прошла уже 50 акция протеста.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльАкции протеста во Франции
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