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Минюст США оспорил решение суда о передаче Конгрессу полной версии доклада Мюллера

Ранее судья Берил Хоуэл постановила, что ведомство должно передать документы без изъятий

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда передать к 30 октября юридическому комитету Палаты представителей Конгресса полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.

26 октября федеральный судья США Берил Хоуэл постановила, что ведомство должно передать документы без изъятий.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля текущего года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАМюллер, Роберт
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