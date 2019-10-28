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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Помпео заявил, что связывался с российской стороной по вопросу об операции в Идлибе

Госсекретарь США при этом не уточнил, с кем именно разговаривал

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник, что связывался с российскими представителями в связи со спецоперацией американских военнослужащих на северо-западе Сирии по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. С таким утверждением он выступил в интервью телекомпании Fox News, не уточнив при этом, с кем именно он разговаривал.

"Накануне операции Госдепартамент совместно с Министерством обороны США старательно работали над тем, чтобы ее можно было осуществить, - сказал он. - Было ясно, что мы должны были войти в воздушное пространство, которое не находилось под американским контролем, и поэтому той ночью я обратился к нашим российским коллегам для того, чтобы ясно изложить им наши ожидания того, что касалось наших возможностей перебросить наших военнослужащих туда, куда необходимо и когда необходимо и затем, чтобы они безопасно вернулись обратно. Это была хорошая работа в масштабах всего правительства США".

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
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