AFP: совещание стран коалиции по борьбе с ИГ пройдет в Вашингтоне 14 ноября

ТАСС, 28 октября. Представители стран международной коалиции, ведущей борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), 14 ноября соберутся на совещание в Вашингтоне после того, как президент США Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP).

AFP отмечает, что запрос на проведение встречи международной коалиции по борьбе с ИГ поступил от Франции. Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что данная встреча состоится в самое ближайшее время. "[На совещании] будут обсуждаться меры, которые необходимо принять в будущем для увеличения присутствия коалиции на северо-востоке Сирии", - приводит агентство слова представителя американской администрации.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на сотрудника Госдепартамента информировало, что в совещании примет участие "небольшая группа министров иностранных дел стран, входящих в коалицию во главе с США [по борьбе с ИГ]". Собеседник агентства не уточнил, какие именно страны будут представлены на заседании, на котором планируется обсудить последующие после ликвидации аль-Багдади шаги.

27 октября Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Международная коалиция по борьбе с ИГ была сформирована по инициативе США на саммите НАТО в сентябре 2014 года. По данным американских источников, ее усилия поддерживают около 60 стран, среди которых Великобритания, Австралия, Иордания, Франция, Дания, Нидерланды, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. В декабре 2017 года Трамп объявил, что его страна добилась победы над террористами ИГ в Сирии и Ираке.