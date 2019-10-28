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Совет НАТО во главе со Столтенбергом посетит Украину 30-31 октября

Совет посетит Одессу и Киев

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Совет Североатлантического альянса во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом посетит Украину 30-31 октября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

"По приглашению украинских властей Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Визит начнется в Одессе 30 октября, где Столтенберг и послы стран НАТО посетят постоянную группу альянса по минному противодействию (SNMCMG2). "Четыре противоминных судна НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пришвартованы в Одесском порту в рамках патрулирования в Черном море", - отметили там. Кроме того, Столтенберг выступит с речью перед курсантами морской академии в Одессе.

На следующий день, 31 октября, генсек альянса проведет в Киеве заседание Комиссии НАТО-Украина под председательством президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в парламенте Украины.

"Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком", - говорится в заявлении пресс-службы альянса.

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