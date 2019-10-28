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Глава МВД Украины заявил, что посетил Мариуполь, чтобы выразить поддержку "Азову"

Арсен Аваков назвал отряд одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил город Мариуполь в Донбассе, чтобы выразить поддержку полка "Азов", который группа конгрессменов США требует причислить к террористическим организациям. Об этом Аваков написал на своей официальной странице в Twitter.

"В Мариуполе посетил мобильный центр отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины (НГУ) "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося у НГУ оружия", - написал глава украинского МВД. "Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия - максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", - написал Аваков.

Кроме того, МВД Украины на своей официальной странице в сети Facebook приводит высказывания Авакова по итогам посещения базы "Азова": "МВД поддерживает боевые профессиональные подразделения, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины".

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский посетил поселок Золотое на Луганщине, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и боевиками "Азова". Президент заявил, что местные жители обеспокоены присутствием боевиков "Азова". Однако собеседники не достигли взаимопонимания, конец беседы проходил на повышенных тонах.

В октябре этого года 40 членов Палаты представителей Конгресса США обратились в Госдепартамент с требованием объяснить, почему "Азов" до сих пор не включен в список международных террористических организаций. "Азов" был создан под видом добровольческого формирования, в которое вошли наиболее радикальные участники "майдана", для подавления в Донбассе несогласных с государственным переворотом 2014 года на Украине. Позднее формирование легализовалось в составе МВД, получив официальную прописку в зоне силовой операции.

К настоящему моменту "Азов" разросся и представляет собой хорошо вооруженную часть с танками и артиллерией. Отличительной чертой "Азова" является нескрываемая симпатия к нацистским идеям. Флаг подразделения представляет собой стилизацию символа "волчий крюк". В годы Великой Отечественной войны аналогичный использовали части войск СС гитлеровской Германии, в частности дивизия "Райх".

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