Жертвами беспорядков в Ираке с конца прошлой недели стали 82 человека

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 82 человека погибли в Ираке с конца прошлой недели в результате беспорядков. Об этом сообщил новостной портал "Мавазин ньюс" со ссылкой на данные Высшей комиссии по правам человека.

"После гибели пяти человек в Багдаде число жертв увеличилось до 82", - отмечается в заявлении данной структуры. В комиссии также указали, что только в столице с вечера 24 октября были убиты 26 протестующих, большинство из них погибли из-за того, что им в голову попали гранаты со слезоточивым газом.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек - 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности, - пострадали почти 3,5 тыс. иракцев.

После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. В связи с происходящим в понедельник в Багдаде вплоть до дальнейшего уведомления был введен комендантский час, который действует с 00:00 до 06:00 (совпадает с московским).