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Пашинян сообщил, что обсуждал с Путиным безопасность сирийских армян в Камышлы

Премьер-министр Армении также заявил, что намерен нанести свой первый официальный визит в Россию в первой половине 2020 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопросы обеспечения безопасности армянского населения в городе Камышлы на севере Сирии.

"На севере Сирии есть город Камышлы. Там [проживают] примерно три тысячи армян. Я говорил по этому поводу с президентом России. У нас была обеспокоенность, и была моя просьба к президенту России сделать все возможное, чтобы учесть интересы армян конкретно в Камышлы. В тот период напряженность там была очень высока в связи с вторжением Турции", - сказал Пашинян в интервью газете "Коммерсантъ".

В этой связи он поблагодарил Путина за то, что "в итоге интересы безопасности армян, проживающих в этом секторе, были учтены". "Мы надеемся, что договоренности, которые были достигнуты, будут претворяться в жизнь и интересы безопасности армян продолжат соблюдаться", - подчеркнул премьер Армении.

По словам Пашиняна, у России есть много рычагов в Сирии, чтобы способствовать безопасности армян. "У Армении тоже есть миссия в Сирии. Но у нас гуманитарная миссия, и она никак не связана с вопросами безопасности. Мы очень рады, что реализуем там такую гуманитарную миссию", - отметил он.

Пашинян намерен нанести свой первый официальный визит в Россию в первой половине следующего года.

"В Ереване мы с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным] обменялись приглашениями. Договорились, что сначала я приеду с официальным визитом, потом он приедет, - сказал Пашинян. - Может, в первой половине года я приеду [в РФ], во второй половине - Владимир Владимирович".

Пашинян в статусе главы кабмина Армении неоднократно посещал Россию, но это были рабочие визиты.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию. В соответствии с меморандумом российская военная полиция проводит патрулирование на сирийско-турецкой границе, в том числе в районе города Камышлы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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