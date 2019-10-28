Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп отслеживает ситуацию с пожарами в Калифорнии

Белый дом и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям находятся в контакте с федеральными и местными властями

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с властями Калифорнии в связи с лесными пожарами и продолжит следить за ситуацией. Об этом сообщил в понедельник представитель Белого дома Джадд Дир.

"Белый дом и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) находятся в контакте с федеральными и местными властями в Калифорнии, включая губернатора Гэвина Ньюсома, - отметил Дир. - Федеральные ресурсы доступны. Мы продолжим работать с губернатором, чтобы определить, нужна ли дополнительная помощь. Президент США продолжит отслеживать ситуацию".

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата Калифорния в связи с бушующими на его территории лесными пожарами. Власти штата сообщили о том, что предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек из районов, находящихся в опасной близости к очагам пожаров. Согласно информации на сайте губернатора, огонь угрожает сотням построек.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре 25 октября между ВС США и России
Детали беседы не раскрываются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС