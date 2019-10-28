Трамп отслеживает ситуацию с пожарами в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп находится в контакте с властями Калифорнии в связи с лесными пожарами и продолжит следить за ситуацией. Об этом сообщил в понедельник представитель Белого дома Джадд Дир.

"Белый дом и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) находятся в контакте с федеральными и местными властями в Калифорнии, включая губернатора Гэвина Ньюсома, - отметил Дир. - Федеральные ресурсы доступны. Мы продолжим работать с губернатором, чтобы определить, нужна ли дополнительная помощь. Президент США продолжит отслеживать ситуацию".

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата Калифорния в связи с бушующими на его территории лесными пожарами. Власти штата сообщили о том, что предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек из районов, находящихся в опасной близости к очагам пожаров. Согласно информации на сайте губернатора, огонь угрожает сотням построек.